Для клуба купили два куска ткани одинаковой ширины чтобы сшить на окна одинаковые шторы в первом куске было 27 метров ткани а во втором 36 метров из второго куска сшили на 3 шторы больше чем из 1.Сколько штор сшили из каждого к...
Математика
Для клуба купили два куска ткани одинаковой ширины чтобы сшить на окна одинаковые шторы в первом куске было 27 метров ткани а во втором 36 метров из второго куска сшили на 3 шторы больше чем из 1.Сколько штор сшили из каждого куска
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 1)36-27=9 (м )-на 9м второй кусок длинее первого 2)9/3=3 (м) -длина одной шторы. 3)27/3=9 (ш)- из ервого куска 4)36/3=12 (ш)- из второго куска Ответ. 9 и 12 штор сшили... Желаю удачи)))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Английский язык
Русский язык