Для клуба купили два куска ткани одинаковой ширины чтобы сшить на окна одинаковые шторы в первом куске было 27 метров ткани а во втором 36 метров из второго куска сшили на 3 шторы больше чем из 1.Сколько штор сшили из каждого к...

Математика

Для клуба купили два куска ткани одинаковой ширины чтобы сшить на окна одинаковые шторы в первом куске было 27 метров ткани а во втором 36 метров из второго куска сшили на 3 шторы больше чем из 1.Сколько штор сшили из каждого куска

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