Для людей, страдающих некоторыми болезнями почек, считается полезным посещение с??наториев в зонах с сухим и жарким климатом. Объясните, почему?

Биология
Для людей, страдающих некоторыми болезнями почек, считается полезным посещение с??наториев в зонах с сухим и жарким климатом. Объясните, почему?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда климат холодный, то почки очень легко застудить и нарушить их работу.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Антоним к слову happy
Ответить
Химия
Задача по химии Вычислите массу уксусной кислоты, которую можно получить окисл??нием 56 л (н.у.) бутана с выходом 45%.
Ответить
Математика
3(x+1)-2,4(x-0,5)=-0,6 помогитеее
Ответить
Математика
Лена нашла 6 белых грибов и 8 подберёзовиков. Сколько всего грибов она нашла? по схеме
Ответить
Математика
Решите пример 6 1/4*8-3 2/3*5 1/2+2 2/5 *4 7/12 пожалуйста помогите
Ответить