Для людей, страдающих некоторыми болезнями почек, считается полезным посещение с??наториев в зонах с сухим и жарким климатом. Объясните, почему?
Биология
Для людей, страдающих некоторыми болезнями почек, считается полезным посещение с??наториев в зонах с сухим и жарким климатом. Объясните, почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда климат холодный, то почки очень легко застудить и нарушить их работу.
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