Для людей, страдающих некоторыми болезнями почек, считается полезным посещение с??наториев в зонах с сухим и жарким климатом. Объясните, почему?

Биология

Для людей, страдающих некоторыми болезнями почек, считается полезным посещение с??наториев в зонах с сухим и жарким климатом. Объясните, почему?

Автор: Гость