Для нового станка сделали две детали . Масса одной из них в 3 раза больше массы другой . Чему равна масса каждой детали,если масса одной из них на 700 г меньше массы другой?

Математика

Для нового станка сделали две детали . Масса одной из них в 3 раза больше массы другой . Чему равна масса каждой детали,если масса одной из них на 700 г меньше массы другой?

Автор: Гость