Для нового станка сделали две детали . Масса одной из них в 3 раза больше массы другой . Чему равна масса каждой детали,если масса одной из них на 700 г меньше массы другой?
Математика
Для нового станка сделали две детали . Масса одной из них в 3 раза больше массы другой . Чему равна масса каждой детали,если масса одной из них на 700 г меньше массы другой?
Ответ(ы):
Гость:
Х масса одной,3х масса второй,3х-х=700,2х=700,х=350,350 - масса одной,1050 - масса другой
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