Для нового станка сделали две детали . Масса одной из них в 3 раза больше массы другой . Чему равна масса каждой детали,если масса одной из них на 700 г меньше массы другой?

Математика
Для нового станка сделали две детали . Масса одной из них в 3 раза больше массы другой . Чему равна масса каждой детали,если масса одной из них на 700 г меньше массы другой?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х масса одной,3х масса второй,3х-х=700,2х=700,х=350,350 - масса одной,1050 - масса другой
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Автомобиль проехал по шоссе 250 км, а по проселочной дороге - на 80% меньше, чем по шос??е. Расход на каждые 100 км по шоссе составлял 12 л, а по п...
Ответить
Биология
Как происходит половое размножение у цветковых растений
Ответить
Обществознание
С помощью чего и как летают самолеты объяснения для детей
Ответить
Биология
Фотосинтез происходит в : а)лейкопластах б)хлоропластах в)хромопластах г)лей??опластах,хлоропластах и хромопластах
Ответить
География
На территории каких природных зон произрастает БАНАНОВОЕ ДЕРЕВО? Помогите пожалуйста
Ответить