Для окраски воздушного змея нужно три пятых баночки гуаша зелёного цвета. Есть дв?? пятых баночки жёлтой гуаши и две пятых баночки синей. чтобы получить гуашь зелёного цвета можно смешать синию и жёлтую краску. какая часть бано...

Математика
Для окраски воздушного змея нужно три пятых баночки гуаша зелёного цвета. Есть дв?? пятых баночки жёлтой гуаши и две пятых баночки синей. чтобы получить гуашь зелёного цвета можно смешать синию и жёлтую краску. какая часть баночки краски после окраски змея останется
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/5+2/5=4/5-это желтая и синяя смешанная вместе 4/5-3/5=1/5-останется после покраски
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