Для окраски воздушного змея нужно три пятых баночки гуаша зелёного цвета. Есть дв?? пятых баночки жёлтой гуаши и две пятых баночки синей. чтобы получить гуашь зелёного цвета можно смешать синию и жёлтую краску. какая часть бано...

Математика

Для окраски воздушного змея нужно три пятых баночки гуаша зелёного цвета. Есть дв?? пятых баночки жёлтой гуаши и две пятых баночки синей. чтобы получить гуашь зелёного цвета можно смешать синию и жёлтую краску. какая часть баночки краски после окраски змея останется

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