Для передачи секретного сообщения используется код ,состоявший из прописных букв русского алфавита от 《К》до 《Ф》включительно .При этом все буквы кодируются одним и тем же(минимально возможным)колличеством бит .Определите инф...

Информатика
Для передачи секретного сообщения используется код ,состоявший из прописных букв русского алфавита от 《К》до 《Ф》включительно .При этом все буквы кодируются одним и тем же(минимально возможным)колличеством бит .Определите информационный объём сообщения(в битах) длиной в 100 символов.
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