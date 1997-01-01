Для перевозки груза автомашине грузоподъемностью 7,5 т пришлось сделать 12 рейсов. ??колько рейсов придется сделать автомашине грузоподъемностью 9 т для перевоз этого же груза?

Математика

Для перевозки груза автомашине грузоподъемностью 7,5 т пришлось сделать 12 рейсов. ??колько рейсов придется сделать автомашине грузоподъемностью 9 т для перевоз этого же груза?

Автор: Гость