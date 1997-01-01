Для перевозки груза автомашине грузоподъемностью 7,5 т пришлось сделать 12 рейсов. ??колько рейсов придется сделать автомашине грузоподъемностью 9 т для перевоз этого же груза?
Математика
Для перевозки груза автомашине грузоподъемностью 7,5 т пришлось сделать 12 рейсов. ??колько рейсов придется сделать автомашине грузоподъемностью 9 т для перевоз этого же груза?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7,5*12=90 тонн всего груза; 2)90:9=10 рейсов; Ответ: 10 рейсов нужно сделать машине грузоподъёмностью 9 тонн
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