Для получения значка готов к труду и обороне по прыжкам в длину с разбега четверокласснику нужно покозать такие результаты

Математика

Для получения значка готов к труду и обороне по прыжкам в длину с разбега четверокласснику нужно покозать такие результаты

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