Для получения значка готов к труду и обороне по прыжкам в длину с разбега четверокласснику нужно покозать такие результаты
Математика
Для получения значка готов к труду и обороне по прыжкам в длину с разбега четверокласснику нужно покозать такие результаты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчик (четвероклассник), должен прыгнуть на 330 см- бронзовый, 350 см- серебряный и 390 с м - золотой.Девочка (четвероклассник), , должен прыгнуть на 280 см- бронза, 290 см- серебро и 330 с м - золото.
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