Запиши частное в которых делитель равен 5 А делимое в 6 раз больше делителя

Математика
Запиши частное в которых делитель равен 5 А делимое в 6 раз больше делителя
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Частное - это деление 1) делитель = 5. Делитель это то, на что делят. Таким образом у нас получается такое выражение: ? : 5 2) Сказано, что делимое (то, что делят) в 6 раз больше делителя. Зная это мы можем записать вот что: (5*6) : 5.= 30 : 5 = 6  Проще сделать дробью: 5*6/5 Сокращаем 5 и 5. Вот что получается: 6/1=6. Ответ: 6.
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