Для постройки нового здания школы выделен участок земли длиной 120 м и площадью 1,2 га.Начертите план этого участка в масштабе 1:1000.Помогите пожалуйста ❤

Гость: Гость:

1,2га = 12 000 (кв.м) 1) 12 000 : 120 = 100(м) - ширина участка ------------------------------- Теперь с масштабом 1 : 1000 120 : 1000 = 0,12(м) = 12см - это размер длины участка на плане 100 : 1000 = 0,1(м) = 10см - это размер ширины участка на плане Надо нарисовать прямоугольник: длина = 12см; ширина = 10см