Для приготовления одной банки варенья нужно 4 кг ягод. Сколько банок варенья можно приготовить если на 1440 руб купили ягод по цене 120 руб/кг

Математика
Для приготовления одной банки варенья нужно 4 кг ягод. Сколько банок варенья можно приготовить если на 1440 руб купили ягод по цене 120 руб/кг
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1440руб / 120руб ,кг=12 кг-купили ягод 2)12 / 4=3 банки 
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