Для приготовления одной банки варенья нужно 4 кг ягод. Сколько банок варенья можно приготовить если на 1440 руб купили ягод по цене 120 руб/кг

Математика

Для приготовления одной банки варенья нужно 4 кг ягод. Сколько банок варенья можно приготовить если на 1440 руб купили ягод по цене 120 руб/кг

Автор: Гость