Для приготовления вишневого варенья на 1 кг вишни нужно 1 кг 500 г сахара. Сколько ки??ограммовых упаковок сахара нужно купить, чтобы сварить варенье из 23 кг вишни? Помогите пожалуйста

Гость: Гость:

На 1 кг вишни нужно 1,5 кг сахара на 23 кг вишни нужно 1,5*23=34,5 кг сахара. Т.е. нужно купить 35 кг сахара по 1 кг. и останется еще в запасе 0,5 кг сахара