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Как звали первого кто родители в космос
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Как звали первого кто родители в космос
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Правильный ответ: Юрий Гагарин.
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