СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ "жИВЫ ЛИ ЕЩЕ МИТРОФАНУШКИ" ПО ЛИТЕРАТУРЕ СРОЧНО!!!!!!

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Ответ на вопрос, живы ли Митрофанушки в наше время, содержится в самом тексте комедии. Трагизм ситуации в том, что таких разумников, как Митрофан,-половина, если не большая часть России. Возьмём, к примеру, общественный транспорт. Очень часто в наиболее напряженные часы между пассажирами возникают словесные перепалки. Недавно я стал(а) свидетелем ситуации, когда пожилая женщина обратилась к сидящему юноше с просьбой уступить ей место. Реакция современного недоросля последовала незамедлительно, его реплика напоминала слова Митрофана. Женщина очень расстроилась. Очевидно, в семье юноши принято оскорблять и унижать друг друга. Но, с другой стороны, вполне возможно, что он является просто избалованным маменькиным сынком. Из года в год наше общество не перестает удивляться : почему мы продолжаем влачить жалкое существование, имея богатые, плодородные земли? Увы, вопрос так и остаётся без ответа.