Що таке означеня скажіть будь ласка:) І що таке підмет і присудок і як їх визначат??. Дякую!!!!!!

Українська мова
Що таке означеня скажіть будь ласка:) І що таке підмет і присудок і як їх визначат??. Дякую!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Визначення - це другорядний член речення, який позначає ознаку предмета і відповідає на питання: який? Котрий? чий?  Підлягає - головний член речення, який вказує на логічний суб'єкт, до якого належить присудок: Сонце сховалося за горою. Присудок - головний член речення, що виражає предикативне ознака підлягає.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Периметр треугольника ABC равен 62cм . BC = 17 cм =СА. найдите длину отрезка стороны АВ.
Ответить
Математика
Начертите по четыре числа которые кратны одновременно: 2 и 7
Ответить
Русский язык
Какие 3 проверочных слова увядание
Ответить
Русский язык
Выпишите в два столбика глаголы ударными и безударными окончаниями Выделите окончания 1) Летит-молчит, лежит- молчит, когда умрёт, тогда ревет. ...
Ответить
Математика
Помогите решить уравнения! а) 9.5х - (3.2х + 1.8х) + 3.75 = 6.9 б) 11.3у - (9.7у - 0.8у) + 7.4 = 17
Ответить