Що таке означеня скажіть будь ласка:) І що таке підмет і присудок і як їх визначат??. Дякую!!!!!!

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Що таке означеня скажіть будь ласка:) І що таке підмет і присудок і як їх визначат??. Дякую!!!!!!

Автор: Гость