Що таке означеня скажіть будь ласка:) І що таке підмет і присудок і як їх визначат??. Дякую!!!!!!
Українська мова
Що таке означеня скажіть будь ласка:) І що таке підмет і присудок і як їх визначат??. Дякую!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Визначення - це другорядний член речення, який позначає ознаку предмета і відповідає на питання: який? Котрий? чий? Підлягає - головний член речення, який вказує на логічний суб'єкт, до якого належить присудок: Сонце сховалося за горою. Присудок - головний член речення, що виражає предикативне ознака підлягає.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Русский язык
Выпишите в два столбика глаголы ударными и безударными окончаниями Выделите окончания 1) Летит-молчит, лежит- молчит, когда умрёт, тогда ревет. ...