Выпишите в два столбика глаголы ударными и безударными окончаниями Выделите окончания 1) Летит-молчит, лежит- молчит, когда умрёт, тогда ревет. 2) По линиям друзья идут, друг друга за руки ведут. 3) кто по ёлкам ловко скачет...
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Выпишите в два столбика глаголы ударными и безударными окончаниями Выделите окончания 1) Летит-молчит, лежит- молчит, когда умрёт, тогда ревет. 2) По линиям друзья идут, друг друга за руки ведут. 3) кто по ёлкам ловко скачет и взлетает на дубы. Кто в дупле орешки прячет, сушит на зиму грибы. 4) стоят в поле сестрички: желтый глазок, белые реснички.5) кошка спит, а мышку ждёт.6) Не разгрызёшь ореха - не съешь ядра. Укажите лицо и число глаголов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) ударн.2 лицо.ед.числ.2)ударн.3 лицо.мн.чис.3)без удар.2 лицо.ед.числ.4)ударн.3 лицо.мн.числ.5)ударн.2 лицо.едн.числ.6)ударн.2 лицо.едн.числ
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