Помогите , умоляю папа придет убьет
Биология
Помогите , умоляю папа придет убьет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бактерии: шаровидные (кокки) диплококки палочковидные (бациллы) веретеновидные палочки автотрофы и гетеротрофы. 1- фотосинтез, хемосинтез; 2- сапрофиты, паразиты грибы: шляпочные паразиты плесневые дрожжи сапрофиты, паразиты, хищники, симбионты
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