Помогите , умоляю папа придет убьет

Биология
Помогите , умоляю папа придет убьет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бактерии: шаровидные (кокки) диплококки палочковидные (бациллы)  веретеновидные палочки автотрофы и гетеротрофы. 1- фотосинтез, хемосинтез; 2- сапрофиты, паразиты грибы: шляпочные паразиты  плесневые  дрожжи  сапрофиты, паразиты, хищники, симбионты 
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