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26 часов 40 минут сколько это минут
Математика
26 часов 40 минут сколько это минут
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
26*60+40=1600 минут
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