Грибы живой природы зоны лесов

Окружающий мир
Грибы живой природы зоны лесов
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Гость:
Подберёзовик лисичка, белый гриб ,Мухомор ,поганка, боровик, вешенка ,волнушка ,груздь ,маслята ,опята, моховик ,подосиновик ,Польский гриб ,рыжик, паутинник, сыроежка, трюфель,шампиньоны, шиитаке, пецица
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