Выполните синтаксический разбор предложения: туристы направлялись к реке сверка??шая вдали блестящей лентой
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Выполните синтаксический разбор предложения: туристы направлялись к реке сверка??шая вдали блестящей лентой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Туристы-подлежащие, выражено существительным направлялись-сказуемое, выражено глаголом к-предлог реке-второстепенный член(дополнение),существительное сверкавшая-сказуемое, выражено глаголом вдали-обстоятельство(второстепенный член) блестящей-определение, выражено прилагательным лентой-дополнение(второстепенный член) Надеюсь помогла, удачи.
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