На 3 пальмах сидят попугаи. если с первой пальмы на вторую перелетят 2 попугая , то ??а первой и второй пальме попугаев станет поровну. А, если с первой пальмы на третью перелетят 2 попугая, то на второй и третьей пальме попуга...

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Если с первой пальмы на вторую перелетят два попугая то на первой и второй пальме попугаев станет поровну.- Значит, исначально на первой пальме на 4 попугая больше, чем на второй (с первой 2 улетят, а на второй еще прилетят 2 и будет поровну.)А если с первой пальмы на третью перелетят два попугая, то на второй и третьей пальме попугаев станет поровну - значит, на третьей пальме на 6 попугаев меньше , чем на первой (так как вторая и третья пальма равны в итоге, а на второй пальме на 4 попугая меньше , чем на первой, то и на третьей стало меньше на 4 попугая. НО это уже с новыми двумя попугаями с первой пальмы. Значит, изначально на третьей пальме на 6 попугаев меньше, чем на первой пальме.)То есть схемой можно изобразить так:х попугаев - первая пальма(х-4) попугаев - вторая пальма(х-6) попугаев - третья пальмаЗначит, если с первой пальмы улетят 3 попугая, а на третью прилетят 3 попугая, ТО их количество станет равным (на первой и третьей пальмах)Ответ. 3 попугая должны перелететь с первой пальмы на третью.