Определите падеж слов из леса,в лесу,лесом,лес,лесов
Русский язык
Определите падеж слов из леса,в лесу,лесом,лес,лесов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Леса - Винительный падеж 2. В лесу - Предложный падеж 3. Лесом - Творительный падеж 4. Лес - Именительный падеж 5. Лесов - Родительный падеж.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найди периметр четырехугольника 2 стороны которого имеют длину 30 мм каждая, а две ??ругие стороны 20 мм
Математика
Химия
Какие из перечисленных явлений относятся к физическим, а какие к химическим: а)ржавление железа б)замерзание воды в)горение бензина г)плавление алю...