Определите падеж слов из леса,в лесу,лесом,лес,лесов

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Определите падеж слов из леса,в лесу,лесом,лес,лесов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Леса - Винительный падеж 2. В лесу - Предложный падеж 3. Лесом - Творительный падеж 4. Лес - Именительный падеж 5. Лесов - Родительный падеж.
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