Какие из перечисленных явлений относятся к физическим, а какие к химическим: а)ржавление железа б)замерзание воды в)горение бензина г)плавление алюминия

Химия
Какие из перечисленных явлений относятся к физическим, а какие к химическим: а)ржавление железа б)замерзание воды в)горение бензина г)плавление алюминия
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) химическое б) физическое в) химическое г) физическое
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