Какие из перечисленных явлений относятся к физическим, а какие к химическим: а)ржавление железа б)замерзание воды в)горение бензина г)плавление алюминия

Химия

Какие из перечисленных явлений относятся к физическим, а какие к химическим: а)ржавление железа б)замерзание воды в)горение бензина г)плавление алюминия

Автор: Гость