Назовите двузначное число, которое в 5 раз больше суммы своих чифр.

Математика
Назовите двузначное число, которое в 5 раз больше суммы своих чифр.
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Автор: Гость
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Гость:
Это число 45 (4+5)*5=45
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