Назовите двузначное число, которое в 5 раз больше суммы своих чифр.
Математика
Назовите двузначное число, которое в 5 раз больше суммы своих чифр.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это число 45 (4+5)*5=45
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте как можно больше словосочетаний на примыкания пожалуйста. У нас в классе турнир мне надо как можно больше уже 80 написал хочу до 250 или ...
Алгебра
Математика
Газета дешевле журнала в 5 раз. Журнал дороже газеты на 100 рублей. Вопрос: Сколько стоят журнал и газета по отдельности. Решение и ответ, по...