Газета дешевле журнала в 5 раз. Журнал дороже газеты на 100 рублей. Вопрос: Сколько стоят журнал и газета по отдельности. Решение и ответ, пожалуйста

Математика

Газета дешевле журнала в 5 раз. Журнал дороже газеты на 100 рублей. Вопрос: Сколько стоят журнал и газета по отдельности. Решение и ответ, пожалуйста

Автор: Гость