Газета дешевле журнала в 5 раз. Журнал дороже газеты на 100 рублей. Вопрос: Сколько стоят журнал и газета по отдельности. Решение и ответ, пожалуйста

Математика
Газета дешевле журнала в 5 раз. Журнал дороже газеты на 100 рублей. Вопрос: Сколько стоят журнал и газета по отдельности. Решение и ответ, пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)100:5=20  газета 2)100+20=120 журнал ВРОДЕ ТАК)
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