Что делают из железа
Химия
Что делают из железа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Невозможно перечислить, сколько разных вещей делают из железа: от самых маленьких — до самых больших. Из чугуна и стали производят автомобили и автобусы, опоры для семафоров, дорожные указатели, двери, трамвайные рельсы, поезда, корабли и двигатели самолётов. Железо входит в состав железобетона, из которого строят мосты и небоскрёбы. http://www.voprosy-kak-i-pochemu.ru/zhelezo/
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