Помогите! Один потрной сшил 18 платьев,а другой-16 таких же платьев.Второй портной п??тратил на 4 м ткани меньше,чем первый.Сколько всего метров ткани потратил каждый из них?

Математика

Помогите! Один потрной сшил 18 платьев,а другой-16 таких же платьев.Второй портной п??тратил на 4 м ткани меньше,чем первый.Сколько всего метров ткани потратил каждый из них?

Автор: Гость