Помогите! Один потрной сшил 18 платьев,а другой-16 таких же платьев.Второй портной п??тратил на 4 м ткани меньше,чем первый.Сколько всего метров ткани потратил каждый из них?

Математика
Помогите! Один потрной сшил 18 платьев,а другой-16 таких же платьев.Второй портной п??тратил на 4 м ткани меньше,чем первый.Сколько всего метров ткани потратил каждый из них?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18-16=2 платья. Это разница. Значит на 2 платья идет 4 метра. На одно платье 4:2=2 метра. Всего было 18+16=34 платья. 34*2=68 метров ткани идет на все платья
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