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Помогите с задачей плизззз
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Помогите с задачей плизззз
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3 *8=24(кр)_в пенали
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