Составьте как можно больше словосочетаний на примыкания пожалуйста. У нас в классе турнир мне надо как можно больше уже 80 написал хочу до 250 или 300 дойти. Пожалуйста))
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Составьте как можно больше словосочетаний на примыкания пожалуйста. У нас в классе турнир мне надо как можно больше уже 80 написал хочу до 250 или 300 дойти. Пожалуйста))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лошадь из дерева бежать быстро, лежать долго, встать умыться, хорошо работать, отлично учиться, быстро соображать, плохо делать. медленно читать, правильно отвечать, учить полностью овсем недалеко,по-весеннему тепло,по-детски наивна,собираюсь уехать,макороны по-флотски,шел напевая Бегать быстро, делать медлленно, изобретать талантливо, разговаривать правильно, сильно опаздывать.
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