Составьте как можно больше словосочетаний на примыкания пожалуйста. У нас в классе турнир мне надо как можно больше уже 80 написал хочу до 250 или 300 дойти. Пожалуйста))

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Составьте как можно больше словосочетаний на примыкания пожалуйста. У нас в классе турнир мне надо как можно больше уже 80 написал хочу до 250 или 300 дойти. Пожалуйста))

Автор: Гость