Найдите число, при подстновке которого вместо буквы b получится верное равенство: 1) b+(-6,5)=0; 2) b+6,5=0 3) 6,5+b=6,5 4) b+(-6,5)=-6,5
Математика
Найдите число, при подстновке которого вместо буквы b получится верное равенство: 1) b+(-6,5)=0; 2) b+6,5=0 3) 6,5+b=6,5 4) b+(-6,5)=-6,5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) b=6.5 2) b=-6.5 3) b=0 4) b=0
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