Один и тот же ли глагол употребляется в разных наклонениях. нужны док-ва

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Глагол "звоните" 1. Изъявительное наклонение, глагол 2 спряжения (звонить), 2 лицо, множественное число. (Сколько можно звонить? Вы ЗВОНИТЕ мне почти каждый день) Окончание -ИТЕ 2. Повелительное наклонение. Образовано от глагола "звонить" с помощью суффикса -И- (звонИ) . Окончание -ТЕ, так как множественное число. (Я прошу вас: ЗВОНИТЕ мне каждый день) Тогда только условное и изъявительное. звонил - изъявительное наклонение, прошедшее время, мужской род, единственное число (Я звонил тебе вчера) звонил (бы) - условное наклонение, время не определяется, мужской род, единственное число (Я звонил бы тебе, но ты против)