Сравни длины. 1 дм 1 см 8 мм .... 118мм
Математика
Сравни длины. 1 дм 1 см 8 мм .... 118мм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1дм 1см 8мм ... 118мм 1дм=100мм 1см=10мм 100мм+10мм+8мм=118мм 118мм=118мм
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