Сравни длины. 1 дм 1 см 8 мм .... 118мм

Математика
Сравни длины. 1 дм 1 см 8 мм .... 118мм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1дм 1см 8мм ... 118мм 1дм=100мм  1см=10мм  100мм+10мм+8мм=118мм 118мм=118мм
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