Найди периметр четырехугольника 2 стороны которого имеют длину 30 мм каждая, а две ??ругие стороны 20 мм

Математика

Найди периметр четырехугольника 2 стороны которого имеют длину 30 мм каждая, а две ??ругие стороны 20 мм

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