Найди периметр четырехугольника 2 стороны которого имеют длину 30 мм каждая, а две ??ругие стороны 20 мм
Математика
Найди периметр четырехугольника 2 стороны которого имеют длину 30 мм каждая, а две ??ругие стороны 20 мм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(300*2)плюс(20*2)равно640мм
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