Решите уровненное |2x|=6 |3x|=12 |5x|+3=8 |4x|+5=1 |1,5x|2=4 7-|6x|=-5
Математика
Решите уровненное |2x|=6 |3x|=12 |5x|+3=8 |4x|+5=1 |1,5x|2=4 7-|6x|=-5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х=6 х=6:2 х=3 3х=12 х=12:3 х=4
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