Напишите 5 слов с чередующимся корнем кас-кос и 5 с корнем гор-гар

Русский язык
Напишите 5 слов с чередующимся корнем кас-кос и 5 с корнем гор-гар
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Касаться ,касание, коснуться прикосновение, касатка загар, загореть ,горох,горизонт,угар
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Помогите , умоляю папа придет убьет
Ответить
Русский язык
Спишите предложения. Найдите в них причастия и прилагательные. Какими членами предложения они являются? Подчерните их. Докажите правильность своей ...
Ответить
Литература
Сколько детей в книге- Тимур и его команда?
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста!!!
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста! Упр 166!!
Ответить