Напишите 5 слов с чередующимся корнем кас-кос и 5 с корнем гор-гар
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Напишите 5 слов с чередующимся корнем кас-кос и 5 с корнем гор-гар
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Касаться ,касание, коснуться прикосновение, касатка загар, загореть ,горох,горизонт,угар
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