Для прогулки пятиклассник наметил себе маршрут длиной 3 км. В момент, когда он прошел 16 намеченного пути, начался дождь. Сколько км прошел пятиклассник до начала дождя?

Гость: Гость:

Вся длина прогулки - 3 км. Мальчик до начала дождя прошел 1/6 часть пути. Для удобства подсчетов переведем км в метры. Итак, 3 км = 3000 м. Тогда, до начала дождя, он прошел 3000 *1/6 = 500 м = 0,5 км Ответ : до начала дождя пятиклассник прошел 500 м (0,5 км)