Для работы над какой темой русского языка отлично подойдет этот текст? Пассажиры на перроне Ожидают свой экспресс В долгожданную субботу Все спешат умчатся в лес

Русский язык

Для работы над какой темой русского языка отлично подойдет этот текст? Пассажиры на перроне Ожидают свой экспресс В долгожданную субботу Все спешат умчатся в лес

Автор: Гость