Для работы над какой темой русского языка отлично подойдет этот текст? Пассажиры на перроне Ожидают свой экспресс В долгожданную субботу Все спешат умчатся в лес

Русский язык
Для работы над какой темой русского языка отлично подойдет этот текст? Пассажиры на перроне Ожидают свой экспресс В долгожданную субботу Все спешат умчатся в лес
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