Для ремонта коридора и комнаты купили 25 рулонов обоев. Сколько рулонов пойдет на оклеивание стен в комнате , если для нее нужно в 4 раза больше обоев , чем для коридора? Нужно быстро решить задачу глаза хотят спать ! У нас щас...

Математика

Для ремонта коридора и комнаты купили 25 рулонов обоев. Сколько рулонов пойдет на оклеивание стен в комнате , если для нее нужно в 4 раза больше обоев , чем для коридора? Нужно быстро решить задачу глаза хотят спать ! У нас щас 11:43 . буду благодарен за решение задачи

Автор: Гость