Для ремонта коридора и комнаты купили 25 рулонов обоев. Сколько рулонов пойдет на оклеивание стен в комнате , если для нее нужно в 4 раза больше обоев , чем для коридора? Нужно быстро решить задачу глаза хотят спать ! У нас щас...
Математика
Для ремонта коридора и комнаты купили 25 рулонов обоев. Сколько рулонов пойдет на оклеивание стен в комнате , если для нее нужно в 4 раза больше обоев , чем для коридора? Нужно быстро решить задачу глаза хотят спать ! У нас щас 11:43 . буду благодарен за решение задачи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+x4=25 x5=25 x=25:5 x=5 x4=20
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