Для ремонта квартиры купили 8 рулонов обоев длиной по 10 м 50 см после ремонта осталось одна четвёртая часть купленных обоев сколько метров обоев осталось? реши задача разными способами.

Математика
Для ремонта квартиры купили 8 рулонов обоев длиной по 10 м 50 см после ремонта осталось одна четвёртая часть купленных обоев сколько метров обоев осталось? реши задача разными способами.
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