Для шитья 5 платьев понадобилось 15 метров ткани. Скколько таких платьев можно сшить из 60 метров ткани условеие и решение дам лайк

Математика

Для шитья 5 платьев понадобилось 15 метров ткани. Скколько таких платьев можно сшить из 60 метров ткани условеие и решение дам лайк

Автор: Гость