Для шитья 5 платьев понадобилось 15 метров ткани. Скколько таких платьев можно сшить из 60 метров ткани условеие и решение дам лайк
Математика
Для шитья 5 платьев понадобилось 15 метров ткани. Скколько таких платьев можно сшить из 60 метров ткани условеие и решение дам лайк
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15/5=3 на одно платье 60/3=20 платьев можно сшить
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