Для школьной библиотеки закупили учебники и словари на 7 000 р. За словари заплатили тринадцать сотых всех денег. Сколько стоили учебники

Математика

Для школьной библиотеки закупили учебники и словари на 7 000 р. За словари заплатили тринадцать сотых всех денег. Сколько стоили учебники

Автор: Гость