Пушистые снежинки осторожно касаются земли. морфологический разбор слова земли

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Пушистые снежинки осторожно касаются земли. морфологический разбор слова земли
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Земли - это сущ. (чего?) земли 2. Пост. признаки: нарицательное, неодушевленное, 1скл., ж.р. Непост. признаки: ед. ч., Р.п. 3. Синтаксическая роль: касаются (чего?) земли - дополнение
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