Пушистые снежинки осторожно касаются земли. морфологический разбор слова земли

Гость: Гость:

1. Земли - это сущ. (чего?) земли 2. Пост. признаки: нарицательное, неодушевленное, 1скл., ж.р. Непост. признаки: ед. ч., Р.п. 3. Синтаксическая роль: касаются (чего?) земли - дополнение