Помогите, пожалуйста, как легко запомнить правила по алгебре на тему "Квадратный корень"

Математика
Помогите, пожалуйста, как легко запомнить правила по алгебре на тему "Квадратный корень"
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Гость:
Все просто:  √a=b   a=b²   √4=2   4=2²
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