Помогите, пожалуйста, как легко запомнить правила по алгебре на тему "Квадратный корень"
Математика
Помогите, пожалуйста, как легко запомнить правила по алгебре на тему "Квадратный корень"
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Гость:
Все просто: √a=b a=b² √4=2 4=2²
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