Нпиши 6 предложения с обрашениями
Русский язык
Нпиши 6 предложения с обрашениями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мама, я кушать хочу! Вася ,иди делай уроки. Ольга Павловна , я готов ответить. Ты, мой лучший друг. Здравствуй, солнце да утро весёлое.
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