Прилагательное слова небо

Русский язык
Прилагательное слова небо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Небесный,небесные,небесное
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