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Прилагательное слова небо
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Прилагательное слова небо
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Небесный,небесные,небесное
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