Для сохранения института семьи необходимо вообще запретить разводы согласны ли вы с этим утверждением? проведите два аргумента в защиты своего мнения
Обществознание
Для сохранения института семьи необходимо вообще запретить разводы согласны ли вы с этим утверждением? проведите два аргумента в защиты своего мнения
Ответ(ы):
Гость:
Нет 1) существуют браки по принуждению, развод в таком случае - единственный выход. 2) если супруг является больнымневменяемым, а развод невозможен, то женщина не сможет иметь детей
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