Для сохранения института семьи необходимо вообще запретить разводы согласны ли вы с этим утверждением? проведите два аргумента в защиты своего мнения

Обществознание

Для сохранения института семьи необходимо вообще запретить разводы согласны ли вы с этим утверждением? проведите два аргумента в защиты своего мнения

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