Для точек A, B, C, D одной прямой выполняется равенство AB+СD=BC=AD. Выясните, как расположенны эти точки

Геометрия

Для точек A, B, C, D одной прямой выполняется равенство AB+СD=BC=AD. Выясните, как расположенны эти точки

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