Для того чтоб справится с Ананием Селевиным, поляки, согласно повести Авраамия Па??ицына, ... A) устроили ему засаду B) поссорили его с Александром Лисовским C) убили его коня D) выстрелили по нему из пушки

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Правильный ответ: с) убили его коня. Цитата из повести: "поляки только и думали, как бы убить коня под Ананией, ибо знали, что живым его не взять. Когда Анания выходил на бой, то все стреляли в коня. Всего во многих вылазках его конь был ранен шесть раз, а на седьмой убит. И стало Анании тяжелее в бою".