Для участников олимпиады и членов жюри было приготовлено конфет столько же, сколько булочек и стаканов чая вместе. Каждый школьник съел по конфете и выпил по стакану чая, после чего осталось стаканов чая и конфет вместе стол...

Алгебра
Для участников олимпиады и членов жюри было приготовлено конфет столько же, сколько булочек и стаканов чая вместе. Каждый школьник съел по конфете и выпил по стакану чая, после чего осталось стаканов чая и конфет вместе столько же, сколько булочек. Достанется ли после этого стакан чая заглянувшему к ним члену жюри? Пожалуйста помогите ставлю 100 баллов трачу последние баллы
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Обозначим конфеты к булочки б чай ч  всего учеников к+ч=б по условию, к = б+ч Составляем систему уравнений
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