Решите пожалуйста во вложении задания:
Математика
Решите пожалуйста во вложении задания:
Ответ(ы):
Гость:
1 ф)2*(-3)+72:2=-6+36=30 b)lg((125*8)=lg1000=3 2 a){x²-3x>0⇒x(x-3)>0⇒x<0 U x>3 {x²-3x=10 x²-3x-10=0 x1+x2=3 U x1*x2=-10 x1=-2 U x2=5 b){-x>0⇒x<0 {x+2>0⇒x>-2 {(-x)²=x+2 x²-x-2=0 x1+x2=1 U x1*x2=-2 x1=-1 x2=2 не удов усл 3 a){3x-1>0⇒x>1/3 {3-x>0⇒x<3 {3x-1≤3-x⇒4x≤4⇒x≤1 x∈(1/3;1] b){x²-1>0⇒(x-1)(x+1)>0⇒x<-1 U x>1 {x+1>0⇒x>-1 {x²-1<3(x+1)⇒x²-3x-4<0 x1+x2=3 U x1*x2=-4 х1=-1 и х2=4 x∈(1;4)
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