Именование зевса подскажите срочно

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Зевс (др.-греч. Ζεύς, микен. di-we «Дий»[1][⇨]) — в древнегреческой мифологии[2] бог неба, грома и молний, ведающий всем миром. Главный из богов-олимпийцев, третий сын титана Кроноса и Реи (ошибочно сын Кроноса и Геи)